Симен Хегстад Крюгер пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Лахти (Финляндия), сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Ранее спортсмен отказался от выступления на чемпионате Норвегии — 2024 из-за болезни, подхваченной на этапе Кубка мира в США. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдёт с 1 по 3 марта. Вместо Крюгера в состав норвежцев войдёт Мартин Киркеберг Мёрк.

Ранее главный тренер норвежцев Эрик Носсум отреагировал на отказ сильнейших спортсменов от выступлений. Он заявил, что длительная поездка в США и Канаду стоила дорого норвежским лыжникам. Кроме того, 20 лыжников сборной отказались от участия в национальном первенстве.