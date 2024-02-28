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«Пока дочь спит, я тренируюсь». Александр Большунов опубликовал свежее фото

«Пока дочь спит, я тренируюсь». Александр Большунов опубликовал свежее фото
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях свежее фото с тренировки.

«Пока Ева спит, я тренируюсь», — подписал фото Большунов.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Напомним, Большунов и его супруга Анна (Жеребятьева) впервые стали родителями в конце августа 2022 года.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.

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