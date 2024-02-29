Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фрида Карлссон пожаловалась на проблемы со сном из-за часовых поясов

Фрида Карлссон пожаловалась на проблемы со сном из-за часовых поясов
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Фрида Карлссон пожаловалась на резкую смену часовых поясов из-за недавних соревнований в Миннеаполисе (США). Она заявила, что проблемы со сном заставляют её напрягаться.

«Ты ложишься и пытаешься заставить себя заснуть. Когда ты ложишься и пытаешься заснуть, ничего не получается, тогда ты просто лежишь и напрягаешься. Это было довольно сложно», — приводит слова Карлссон Expressen.

В своих социальных сетях спортсменка также пожаловалась, что смена часовых поясов сопровождалась простудой. Биатлонистка не единственная, кто почувствовал себя нехорошо перед соревнованиями в Лахти. Этот этап лыжных гонок пропустит Симен Крюгер.

Материалы по теме
Симен Хегстад Крюгер пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

До завершения этапов Кубка мира по лыжным гонкам остаётся меньше месяца. Три последних этапа пройдут в Норвегии и Швеции.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android