Фрида Карлссон пожаловалась на проблемы со сном из-за часовых поясов

Шведская биатлонистка Фрида Карлссон пожаловалась на резкую смену часовых поясов из-за недавних соревнований в Миннеаполисе (США). Она заявила, что проблемы со сном заставляют её напрягаться.

«Ты ложишься и пытаешься заставить себя заснуть. Когда ты ложишься и пытаешься заснуть, ничего не получается, тогда ты просто лежишь и напрягаешься. Это было довольно сложно», — приводит слова Карлссон Expressen.

В своих социальных сетях спортсменка также пожаловалась, что смена часовых поясов сопровождалась простудой. Биатлонистка не единственная, кто почувствовал себя нехорошо перед соревнованиями в Лахти. Этот этап лыжных гонок пропустит Симен Крюгер.

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До завершения этапов Кубка мира по лыжным гонкам остаётся меньше месяца. Три последних этапа пройдут в Норвегии и Швеции.