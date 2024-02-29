В честь Симена Крюгера назвали лыжную трассу в Норвегии

В честь норвежского лыжника и двукратного олимпийского чемпиона Симена Крюгера назвали одну из лыжных дистанций в Нордмарке (Норвегия). Сам спортсмен сказал, что без этих трасс он бы не смог добиться многого.

«Лучше иметь табличку с именем в Нордмарке, чем статую. Очень здорово, что маршрут назван в честь тебя. Уверен, что я не стал бы тем лыжником, которым являюсь сегодня, если бы не эти великолепные лыжные трассы в Нордмарке», — приводит слова Крюгера NRK.

Спортсмен появился на открытии трассы, названной в честь него, с лёгкой простудой. Известно, что он заболел ещё в Миннеаполисе.

Напомним, сейчас Крюгер не участвует на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Тем не менее он намерен восстановиться к 10 марта и стартовать в Хольменколлене. Лыжник надеется, что его придут поддержать люди.