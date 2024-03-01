Шведки Сундлинг и Сван выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Линн Сван одержали победу в командном спринте спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Лахти (Финляндия).
Второе место с отставанием в 24,75 секунды заняла сборная Финляндии в составе Кристы Пярмякоски и Юханы Матинтало. Тройку сильнейших замкнула сборная Германии, которую представляли Катарина Хенниг и Лаура Гиммлер (+25,41).
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в проходит в Лахти с 1 по 3 марта. В рамках соревнований состоятся командные спринты, гонки на 20 км классикой и спринт свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Женщины. Командный спринт, классический стиль, Финал.
1. Швеция (Йонна Сундлинг, Линн Сван)— 18:51.77.
2. Финляндия (Криста Пярмякоски, Юхана Матинтало) — отставание 24,7 секунды.
3. Финляндия (Ийво Нисканен, Лаури Вуоринен) ++25,4.
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