Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведки Сундлинг и Сван выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти

Шведки Сундлинг и Сван выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти
Линн Сван.
Аудио-версия:
Комментарии

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Линн Сван одержали победу в командном спринте спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
01 марта 2024, пятница. 17:45 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Финляндия
3
Германия

Второе место с отставанием в 24,75 секунды заняла сборная Финляндии в составе Кристы Пярмякоски и Юханы Матинтало. Тройку сильнейших замкнула сборная Германии, которую представляли Катарина Хенниг и Лаура Гиммлер (+25,41).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в проходит в Лахти с 1 по 3 марта. В рамках соревнований состоятся командные спринты, гонки на 20 км классикой и спринт свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Женщины. Командный спринт, классический стиль, Финал.

1. Швеция (Йонна Сундлинг, Линн Сван)— 18:51.77.
2. Финляндия (Криста Пярмякоски, Юхана Матинтало) — отставание 24,7 секунды.
3. Финляндия (Ийво Нисканен, Лаури Вуоринен) ++25,4.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android