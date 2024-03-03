«Это очень круто и весело». Фрида Карлссон и Джессика Диггинс — о возвращении Йохауг

Чемпионка мира — 2019 и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 шведская лыжница Фрида Карлссон и лидер общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 американка Джессика Диггинс прокомментировали новость о возвращении в лыжные гонки норвежки Терезе Йохауг.

«Это очень весело! Мы просто ждём её. В конце концов, это действительно лыжница старой школы, которую мы могли бы вернуть. Мы все знаем, что она собирается делать, но она должна для этого очень постараться. Смотреть на это будет просто потрясающе», — приводит слова Карлссон SVT Sport.

«Это было бы действительно круто и забавно. Думаю, что она нацелена на победу и имеет хорошие шансы, раз собирается вернуться. Я собираюсь выступать с ней и постараться не отстать от неё в гонке», — сказала Диггинс в интервью шведскому телеканалу.

Напомним, 35‑летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира. Она объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. В данный момент она работает экспертом в норвежских СМИ.