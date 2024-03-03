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Ермил Вокуев и Ольга Царёва выиграли Дёминский лыжный марафон на дистанции 25 км классикой

Двукратный чемпион России, победитель Универсиады-2013 Ермил Вокуев и многократная чемпионка России Ольга Царёва стали победителями Дёминского лыжного марафона на дистанции 25 км классическим стилем.

Победитель соревнований среди мужчин прошёл дистанцию за 55 минут 16 секунд. Вместе с победителем на подиуме оказались Андрей Краснов (отставание +1.28 секунд), занявший третье место и бронзовый призёр гонки Александр Гребенько (+1.29).

Время победительницы в женском зачёте соревнований составило 1:03,10 секунды. Второе время среди лыжниц показала Анастасия Прокофьева, а третий результат у Елизаветы Шалабоды.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Дёминского лыжного марафона – 2024 на 50 км свободным стилем.