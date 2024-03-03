Йохауг одержала победу в первой гонке после возобновления карьеры

Объявившая о возобновлении карьеры норвежская лыжница Терезе Йохауг провела свою первую гонку с 2022 года. Четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная победительница чемпионата мира одержала победу в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf 2024 в Швейцарии.

Йохауг преодолела дистанцию за 44.07,7. Второе место заняла польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и четырёхкратная обладательница Кубка мира Юстина Ковальчик, завершившая свою карьеру в 2018 году. Она отстала от победительницы на 3.37,2 секунды. Третьей с отставанием в 4.25,2 финишировала швейцарская лыжница Серайна Стояк.

Напомним, 35‑летняя Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. В данный момент она работает экспертом в норвежских СМИ.