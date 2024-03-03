Норвежец Сирстад выиграл марафон «Васалоппет» на 90 км, 17-летний Мюльбак стал 3-м

В Швеции прошёл легендарный, 100-й по счёту лыжный марафон «Васалоппет» на 90 км. Он стал 11-й гонкой серии Ski Classic в сезоне-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Напомним, дистанция марафона проложена между посёлком Селен и городом Мура в Даларне.
Лыжные гонки. Марафон «Васалоппет», Швеция. 90 км.
Мужчины
1. Торлейф Сирстад (Норвегия) – 3:52.43,7.
2. Йохан Хоэль (Норвегия) – отставание 3.55,4 секунды.
3. Алвар Мюльбак (Швеция, 17 лет) +3.58,3.
Женщины
1. Эмилие Флетен (Норвегия) – 4:23.06,7.
2. Магни Смедос (Норвегия) – отставание 2.52,7.
3. Кати Ройвас (Финляндия) +3.24,9.
Победители получат за участие призовые в размере 100 тыс. шведских крон (почти € 9 тыс.).