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Норвежец Сирстад выиграл марафон «Васалоппет» на 90 км, 17-летний Мюльбак стал 3-м

В Швеции прошёл легендарный, 100-й по счёту лыжный марафон «Васалоппет» на 90 км. Он стал 11-й гонкой серии Ski Classic в сезоне-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Напомним, дистанция марафона проложена между посёлком Селен и городом Мура в Даларне.

Лыжные гонки. Марафон «Васалоппет», Швеция. 90 км.

Мужчины

1. Торлейф Сирстад (Норвегия) – 3:52.43,7.

2. Йохан Хоэль (Норвегия) – отставание 3.55,4 секунды.

3. Алвар Мюльбак (Швеция, 17 лет) +3.58,3.

Женщины

1. Эмилие Флетен (Норвегия) – 4:23.06,7.

2. Магни Смедос (Норвегия) – отставание 2.52,7.

3. Кати Ройвас (Финляндия) +3.24,9.

Победители получат за участие призовые в размере 100 тыс. шведских крон (почти € 9 тыс.).