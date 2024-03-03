Экоактивисты пытались сорвать марафон «Васалоппет». Они преградили путь лидеру гонки

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Неприятным инцидентом ознаменовалось завершение мужской гонки на 90 км в рамках легендарного лыжного марафона «Васалоппет» в Швеции.

Незадолго до финиша лидера гонки норвежца Торлейфа Сирстада в довольно агрессивной манере пытались остановить экоактивисты. В ситуацию заблаговременно вмешалась охрана соревнований: при приближении лыжника они пытались оттащить неизвестных, однако на трассе появились ещё несколько мужчин, из-за чего Сирстаду пришлось объезжать потасовку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента.

Ответственность за инцидент на себя взяла экологическая организация Restore Wetlands.

«План состоял в том, чтобы каким-то образом выскочить на трассу, поднять наши баннеры и создать беспорядок, чтобы гонщикам пришлось свернуть в объезд», — приводит слова представителя организации Expressen.