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«Пробежали с Евой первые соревнования». Большунов опубликовал трогательное видео с дочкой

«Пробежали с Евой первые соревнования». Большунов опубликовал трогательное видео с дочкой
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательный пост с дочкой Евой.

В рамках Дёминского марафона в Ярославской области Большунов вместе с Евой принял участие в детской лыжной гонке. Пока Ева Александровна не встала на лыжи, поэтому отец нёс её на руках. За участие девочке вручили первую медаль.

«Пробежали с Евой первые соревнования с маленьким чемпионом», — подписал пост Большунов.

«Первая медалька есть. Конечно же, с папой», — прокомментировала событие супруга Большунова Анна.

Напомним, Большунов и его супруга Анна (Жеребятьева) впервые стали родителями в конце августа 2022 года.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.

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