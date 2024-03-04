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Клебо — о победе в спринте: это была тактическая борьба, мне всё удалось сделать правильно

Клебо — о победе в спринте: это была тактическая борьба, мне всё удалось сделать правильно
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

«Трасса в Лахти сложная. У меня остались смешанные впечатления. К счастью, мне удалось всё сделать правильно. Это была своего рода тактическая борьба, но я очень доволен», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Напомним, второе место в этой гонке занял французский лыжник Люка Шанава, отставший от лидера на 0,4 секунды. Третьим стал швейцарский спортсмен Валерио Гронд. Клебо занимает второе место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 9 по 10 марта в Осло (Норвегия). В рамках этапа пройдут два марафона классическим стилем.

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