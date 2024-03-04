Нортуг — о шумихе вокруг Йохауг: это повысит интерес к лыжам. Её соперницы уже нервничают

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о потоке новостей, связанных с возвращением Терезе Йохауг на мировую арену. Сама Терезе ранее заявила, что удивлена такой шумихой и ещё не принимала никаких решений.

«Когда ты выигрываешь такую серьёзную гонку, как Engadin Frauenlauf, и опережаешь Юстину Ковальчик более чем на две минуты, а она, как я знаю, по-прежнему много участвует в соревнованиях, это, конечно, провоцирует слухи о возвращении на Кубок мира.

Это [последнее заявление] породит ещё больше слухов и повысит интерес к лыжному спорту. Это выгодно как и тем, кто рад её возвращению, так и спортсменам, которые наверняка нервничают», — приводит слова Нортуга TV2.