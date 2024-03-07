Калле Хальфварссон задумался о завершении карьеры из-за нехватки денег

Шведский лыжник и призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон заявил, что задумывается о завершении карьеры, потому что несколько сезонов не может достичь высоких результатов, а выступление за шведскую сборную — это не прибыльно.

«Мне нужно обеспечить доход, чтобы я мог прожить с двумя детьми, домом и всем остальным хозяйством. Этой зимой существенных доходов получить не удалось. Если я откажусь от лыжных гонок, я абсолютно убеждён, что заработаю больше денег практически на чем угодно. По крайней мере, относительно сезона с плохими результатами.

Найти новых спонсоров чертовски сложно. Я уже не молод и не очень перспективен, поэтому вкладывать в меня деньги весьма рискованно. Это совсем не то же самое, что пойти и спонсировать Йоханнеса Клебо", — приводит слова Хальфварссона Eхpressen.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Хальфварссон зачастую оставался недалеко от тройки призёров, но войти в неё не получалось. В Канаде он стал шестым в спринте, а в Миннеаполисе (США) 10-м в дистанции на 10 км. В личном зачёте у мужчин лыжник на девятом месте, с Харальдом Амундсеном, возглавляющим рейтинг, у них разница в более чем 1000 очков.