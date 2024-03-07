«Сильно пахнет алкоголем и марихуаной». Шведский лыжник — о королевском марафоне в Осло

Шведский лыжник Симон Андерссон прокомментировал атмосферу на гонках в норвежском Осло-Хольменколлене, заявив, что она не такая, как в других городах, в которых они были в рамках Кубка мира.

«В Холменколлене другая атмосфера, даже на трассе сильно пахнет алкоголем и марихуаной», — приводит слова Андерссона Ski-nordique.

По словам организаторов марафона, они также ждут болельщиков, которые придут поддерживать спортсменов. Усилена охрана, чтобы избежать выбегания на трассу фанатов и участников общественных движений для привлечения внимания.

Отметим, что сам Андерссон в прошлом году занял 33-е место в марафоне на дистанции 50 км в Осло, придя с результатом 2 часа 4 минуты и 52 секунды. В этом году марафон на это же расстояние пройдёт 9 марта среди женщин и 10 марта у мужчин.