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Гонка юношей на Спартакиаде учащихся перенесена из-за завала девушек

Гонка юношей на Спартакиаде учащихся перенесена из-за завала девушек
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На Спартакиаде учащихся в Сочи перенесён 15-километровый масс-старт среди юношей. Гонка не состоится из-за завала девушек, случившегося сегодня в масс-старте на 10 километров классическим стилем.

Завтра, 9 марта, вместо запланированного масс-старта юноши пробегут гонку с раздельным стартом.

В результате происшествия девять девушек увезли на скрой помощи, 15 лыжниц сошли с дистанции. Пострадавшие спортсменки получили открытые переломы рук и ног. Гонка была остановлена. Минспорт России совместно с ФЦПСР, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Все девушки доставлены в больницу. Будут проанализированы обстоятельства произошедшего и приняты соответствующие меры.

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