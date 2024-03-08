Появилось видео со старта гонки на Спартакиаде в Сочи, опровергающее заявление Минспорта

В социальных сетях появилось видео старта гонки девушек на 10 км масс-стартом на Спартакиаде учащихся в Сочи. Во время прохождения дистанции девушки угодили в массовый завал, в результате которого девять гонщиц были отправлены в больницу с открытыми переломами рук и ног.

На видеоролике видно, что участницы масс-старта начинали гонку в условиях низкой видимости из--за густого тумана. Этот факт опровергает заявление Минспорта РФ, заявившего, что туман возник во время гонки, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы.

Минспорт России совместно с ФЦПСР, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Все девушки доставлены в больницу, гонка мальчиков отменена. Будут проанализированы обстоятельства произошедшего и приняты соответствующие меры.