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Следственный отдел провел осмотр места происшествия после Спартакиады учащихся

Следственный отдел провел осмотр места происшествия после Спартакиады учащихся
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Сотрудники Следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю осмотрели место происшествия после инцидента, который привёл к травмам лыжниц. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а результат и ход проверки поставили на контроль в следственном управлении. Более подробная информация об этом не сообщается.

Напомним, сегодня, 8 марта, во время гонки на 10 км среди женщин, произошёл массовый завал. Это было связано с погодными условиями, в которых оказались спортсменки. Известно, что 14 лыжниц не смогли добраться до финиша, а у двух есть серьезные повреждения: черепно-мозговая травма и перелом руки.

Одна из спортсменок выложила фотографии в социальных сетях, показывая, чем закончился для неё сегодняшний старт. После случившегося гонку юношей, которая должна была пройти также 8 марта, отменили.

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