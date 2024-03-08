«И всё это чудовищно». Губерниев раскритиковал лыжное сообщество за безразличие к лыжницам

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) и лыжное сообщество за отсутствие сочувствия к пострадавшим во время завала на Спартакиаде учащихся в Сочи лыжницам и их семьям. Елена Вяльбе и Юрий Бородавко, комментируя ситуацию ранее, отметили, что падения могли быть вызваны низким уровнем физической подготовки спортсменок, а не качеством трассы или погодными условиями.

«И ещё одно, очень важное. Сегодня мы вообще не услышали слов сочувствия. Представители лыжной федерации, тренеры, спортсмены, — все молчат или несут откровенную фигню (Губерниев использовал нецензурную лексику. — Прим. «Чемпионата»). Высказалась только Ника Степанова.

И всё это просто чудовищно. Боль детей, юных лыжников и их родителей абсолютно всем в мире российских лыжных гонок по барабану. Чужую беду рукой разведу…» — написал журналист в своём телеграм-канале.