Биатлонист Логинов стал вторым в Сахалинском лыжном марафоне

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте биатлонист Александр Логинов стал серебряным призёром Сахалинского лыжного марафона на 50 километров.

Победу в гонке одержал призёр этапов Кубка мира российский лыжник Андрей Мельниченко. Тройку сильнейших замкнул москвич Дмитрий Клюквин. В гонке также приняли участие олимпийский чемпион 2014 года в гонке на 50 километров Александр Легков, занявший шестое место, и бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов. Спортсмен, имеющий российское и швейцарское гражданство, показал восьмой результат.

В Сахалинском лыжном марафоне, проходившем 8 и 9 марта, приняли участие около 1300 лыжников из 49 регионов России.