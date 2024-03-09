Лотта Венг — о возвращении Йохауг: я могу обойтись и без неё

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг поделилась мнением относительно возвращения на спортивную арену четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг.

«Это не делает пятимильный забег легче. Если она вернётся, у неё всё получится! Каждый совместный старт будет сложнее. Если рассуждать эгоистично, то я могу обойтись и без неё», — приводит слова Венг телеканал TV2.

Напомним, ранее стало известно о возможном возвращении в состав сборной Норвегии Терезе Йохауг на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме. Затем спортсменка рассказала, что её удивили новости об участии в домашнем ЧМ. По её словам, вопрос с возвращением остаётся открытым. Йохауг окончательного решения пока не приняла.