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«Какая дура». Уткин раскритиковал Вяльбе за её реакцию на скандальные события в Сочи

«Какая дура». Уткин раскритиковал Вяльбе за её реакцию на скандальные события в Сочи
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Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жёстко раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за её отношение к событиям, которые произошли в женском классическом масс-старте на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи.

Из-за плохой видимости вследствие тумана во время гонки, на спуске, случился завал, в котором пострадали сразу 14 спортсменок. Они не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы.

Вяльбе, в частности, комментируя данную ситуацию, заявила следующее: «Ничего страшного. Уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе».

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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