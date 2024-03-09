Пострадавшая в Сочи лыжница заявила, что Вяльбе не имела представления о ситуации

Лыжница из Удмуртской Республики Арина Максимова, у которой врачи диагностировали перелом и вывих руки, считает, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не имела представления о масштабе завала спортсменок в Сочи.

«Мне кажется, что она (Елена Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») не сразу имела представление о всей ситуации. Просто на видео всё не так кажется. На самом деле видимость была ещё хуже, чем показано на видео», — приводит слова спортсменки телеграм-канал журналиста Михаила Гончарова.

Арина Максимова Фото: Фотография из личного архива Арины Максимовой

Сейчас спортсменка вернулась в расположение команды.

Напомним, 8 марта в масс-старте на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл завал участниц. Минспорта России сообщило, что во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы. Затем в социальных сетях появилось видео, которое опровергает заявление ведомства. Прокуратурой Адлерского района города Сочи начата проверка по факту травмирования участниц соревнований.