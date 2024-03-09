Лыжница Максимова — о завале в Сочи: мы толком не смогли выйти на разминку

Лыжница Арина Максимова, которая пострадала в завале на Спартакиаде учащихся в Сочи, рассказала, что перед стартом не успела выйти на разминку и ознакомиться с опасными участками олимпийской трассы.

«Мы толком не смогли даже выйти на разминку. Нам сказали, что трасса временно закрыта, потому что ратрак пошёл. Мы не успели сходить на самые опасные спуски», — приводит слова спортсменки телеграм-канал журналиста Михаила Гончарова.

Арина Максимова Фото: Фотография из личного архива Арины Максимовой

«Была ли до этого в карьере горная подготовка? Нет, это в первый раз. Было тяжело адаптироваться. В первый день на последнем подъёме чувствовалось, что всё не так, как обычно», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся.