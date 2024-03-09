Карлссон: с трудом решилась взять флаг в конце масс-старта на 50 км, боялась проиграть

Шведская лыжница Фрида Карлссон, победительница масс-старта на 50 км на 13-м этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), прокомментировала своё успешное выступление в гонке.

«Я была удивлена, когда смогла уйти в отрыв. Подумала, что никто не запомнит труса, поэтому мне нужно пойти на это. Но на последнем круге мне пришлось напрягаться изо всех сил. Не думала радоваться заранее. С трудом решилась взять шведский флаг в конце гонки, потому что очень боялась проиграть», — приводит слова Карлссон издание SVT.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1.19,3 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.