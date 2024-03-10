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ЧП на КМ по лыжам в Осло: сотням пьяных болельщиков понадобилась помощь медиков

ЧП на КМ по лыжам в Осло: сотням пьяных болельщиков понадобилась помощь медиков
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Во время КМ по лыжным гонкам в пригороде Осло (Норвегия) десятки болельщиков в возрасте от 16 до 20 лет оказались в состоянии алкогольного опьянения.

Некоторые из зрителей вдоль трассы были без сознания. Полиция обратилась к родителям несовершеннолетних с просьбой забрать своих детей домой. По данным NRK, помощь медиков понадобилась 129 людям, один человек получил травму лица. В это же время в пригороде Осло проходит лыжный фестиваль. На праздник спорта собралось около 20 тыс. человек, сообщает норвежская полиция. Старты проходят в присутствии королевской семьи Норвегии.

Напомним, победителем женского марафона на 50 км в рамках 13-го этапа Кубка мира-2023/2024 по лыжным гонкам стала шведская спортсменка Фрида Карлссон.

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