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Финской лыжнице Пярмякоски понадобилась помощь врачей после марафона в Осло

Финской лыжнице Пярмякоски понадобилась помощь врачей после марафона в Осло
Криста Пярмякоски
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Двукратному серебряному призёру Олимпийских игр финской лыжнице Кристе Пярмякоски понадобилась помощь врачей после марафона на 50 км классическим стилем в Осло (Норвегия).

По словам главного тренера сборной Финляндии Вилле Маунукселы, одну из ног лыжницы начала сводить судорога. После финиша она не смогла самостоятельно передвигаться. Сейчас жизни Пярмякоски ничего не угрожает.

«У Кристы были очень сильные судороги в одной ноге, и она больше не могла стоять. Мы отвезли её на лечение, потому что она действительно не могла ходить», — приводит слова специалиста Ilta-Sanomat.

Криста Пярмякоски заняла десятое место во время лыжного марафона на 50 км классическим стилем в Осло. Победительницей гонки стала Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 13, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
09 марта 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:20:20.3
2
Эбба Андерссон
Швеция
+1:19.3
3
Катарина Хенниг
Германия
+1:25.2
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