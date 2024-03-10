Финской лыжнице Пярмякоски понадобилась помощь врачей после марафона в Осло

Двукратному серебряному призёру Олимпийских игр финской лыжнице Кристе Пярмякоски понадобилась помощь врачей после марафона на 50 км классическим стилем в Осло (Норвегия).

По словам главного тренера сборной Финляндии Вилле Маунукселы, одну из ног лыжницы начала сводить судорога. После финиша она не смогла самостоятельно передвигаться. Сейчас жизни Пярмякоски ничего не угрожает.

«У Кристы были очень сильные судороги в одной ноге, и она больше не могла стоять. Мы отвезли её на лечение, потому что она действительно не могла ходить», — приводит слова специалиста Ilta-Sanomat.

Криста Пярмякоски заняла десятое место во время лыжного марафона на 50 км классическим стилем в Осло. Победительницей гонки стала Фрида Карлссон.