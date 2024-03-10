Хенниг — о бронзе в марафоне на КМ в Осло: безумно горжусь собой

Немецкая лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Катарина Хенниг дала комментарий по итогам марафона на 50 км классикой на этапе КМ в Осло (Норвегия). Спортсменка рассказала, что накануне 13-го этапа Кубка мира испытывала психологические проблемы.

«Это невероятно. Я безумно горжусь собой. После Лахти моя уверенность в себе была несколько подорвана. На последнем круге я поняла, что у меня ещё остались силы», — приводит слова спортсменки Sportschau.

Напомним, Катарина Хенниг стала бронзовым призёром первого в истории Кубка мира по лыжным гонкам женского марафона на 50 км. Она прошла дистанцию за 2:21.45,5 секунды, отстав от лидера на 1 минуту и 25 секунд. Первые две позиции остались за шведками Фридой Карлссон и Эббой Андерссон.