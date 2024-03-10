Хенниг — о бронзе в марафоне на КМ в Осло: безумно горжусь собой

Немецкая лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Катарина Хенниг дала комментарий по итогам марафона на 50 км классикой на этапе КМ в Осло (Норвегия). Спортсменка рассказала, что накануне 13-го этапа Кубка мира испытывала психологические проблемы.
«Это невероятно. Я безумно горжусь собой. После Лахти моя уверенность в себе была несколько подорвана. На последнем круге я поняла, что у меня ещё остались силы», — приводит слова спортсменки Sportschau.
Напомним, Катарина Хенниг стала бронзовым призёром первого в истории Кубка мира по лыжным гонкам женского марафона на 50 км. Она прошла дистанцию за 2:21.45,5 секунды, отстав от лидера на 1 минуту и 25 секунд. Первые две позиции остались за шведками Фридой Карлссон и Эббой Андерссон.
- 10 марта 2024
-
11:52
-
11:47
-
11:17
-
10:49
-
10:29
-
10:13
-
09:56
-
09:50
-
09:11
- 9 марта 2024
-
19:10
-
16:26
-
15:43
-
15:34
-
15:07
-
14:56
-
14:40
-
14:14
-
13:39
-
13:26
-
11:42
-
11:33
-
11:07
-
09:17
- 8 марта 2024
-
23:09
-
23:06
-
21:27
-
21:03
-
19:36
-
18:58
-
18:37
-
18:15
-
17:48
-
16:08
-
15:29
-
15:12