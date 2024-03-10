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Хенниг — о бронзе в марафоне на КМ в Осло: безумно горжусь собой

Хенниг — о бронзе в марафоне на КМ в Осло: безумно горжусь собой
Катарина Хенниг
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Немецкая лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Катарина Хенниг дала комментарий по итогам марафона на 50 км классикой на этапе КМ в Осло (Норвегия). Спортсменка рассказала, что накануне 13-го этапа Кубка мира испытывала психологические проблемы.

«Это невероятно. Я безумно горжусь собой. После Лахти моя уверенность в себе была несколько подорвана. На последнем круге я поняла, что у меня ещё остались силы», — приводит слова спортсменки Sportschau.

Напомним, Катарина Хенниг стала бронзовым призёром первого в истории Кубка мира по лыжным гонкам женского марафона на 50 км. Она прошла дистанцию за 2:21.45,5 секунды, отстав от лидера на 1 минуту и 25 секунд. Первые две позиции остались за шведками Фридой Карлссон и Эббой Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 13, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
09 марта 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:20:20.3
2
Эбба Андерссон
Швеция
+1:19.3
3
Катарина Хенниг
Германия
+1:25.2
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