Организаторы марафона в Энгадине удалили интервью с Йохауг, где она заявила о возвращении

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг заявила о возможном возвращении в интервью, которое в скором времени после публикации было удалено изданием. Теперь непонятно, являлись ли слова норвежки чётким заявлением или лишь намекали на возможное возвращение к гонкам.

Напомним, спортсменка пробежала марафон в Энгадине, после победы в котором заявила о желании вернуться на предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025 в Тронхейме. Норвежская газета VG увидела интервью и написала статью с заголовком: «Откровение Йохауг о чемпионате мира: «Я хочу и надеюсь быть там»». При этом сама спортсменка в интервью NRK ответила на появившиеся заголовки: «Я лежала в постели и думала: господи, я определилась с чемпионатом в Тройнхейме? Кто это решил? Всё ещё очень неясно, получится это или нет. Я могу подтвердить: я ещё не решила».

Позднее швейцарский организатор соревнований удалил материалы своего интервью с норвежкой во всех социальных сетях.

Менеджер Терезе Йохауг рассказал, что он и спортсменка не просили удалять интервью. При этом он отметил правильность этих действий, так как, по его словам, гипотетический вопрос журналиста всех запутал. «Терезе сказала мне после этого интервью, что человек, который брал у неё интервью, задал гипотетический вопрос. «Если бы вы собирались вернуться...» Затем это вышло под другим углом и стало очень популярным здесь, в Норвегии. Поэтому я думаю, что это организатор удалил интервью по собственной инициативе, потому что они почувствовали, что его ракурс был неправильным», — приводит слова менеджера Йохауг NRK.