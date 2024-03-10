Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стало известно о состоянии лыжницы, находящейся в больнице после скандального масс-старта

Стало известно о состоянии лыжницы, находящейся в больнице после скандального масс-старта
Аудио-версия:
Комментарии

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал о cостоянии одной из участниц массового завала на лыжных соревнованиях в Сочи. Она находится в больнице под наблюдением врачей.

«По утренней информации от личного тренера, у лыжницы, которая остаётся в больнице, ушиб мягких тканей, порез, снимают опухоль. Завтра её выпишут. Здесь мама держит всё на контроле, настроение весёлое, всё в порядке», — приводит слова Беломестнова «Матч ТВ».

Напомним, 8 марта во время масс-старта классическим стилем в рамках Спартакиады учащихся в Сочи участницы соревнований не справились с прохождением трассы. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Известно, что прокуратура Адлерского района начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Материалы по теме
Одна из участниц скандального масс-старта на Спартакиаде в Сочи остаётся в больнице
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android