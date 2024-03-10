Стало известно о состоянии лыжницы, находящейся в больнице после скандального масс-старта

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал о cостоянии одной из участниц массового завала на лыжных соревнованиях в Сочи. Она находится в больнице под наблюдением врачей.

«По утренней информации от личного тренера, у лыжницы, которая остаётся в больнице, ушиб мягких тканей, порез, снимают опухоль. Завтра её выпишут. Здесь мама держит всё на контроле, настроение весёлое, всё в порядке», — приводит слова Беломестнова «Матч ТВ».

Напомним, 8 марта во время масс-старта классическим стилем в рамках Спартакиады учащихся в Сочи участницы соревнований не справились с прохождением трассы. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Известно, что прокуратура Адлерского района начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.