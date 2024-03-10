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Фрида Карлссон рассказала, как её освистали норвежские болельщики

Фрида Карлссон рассказала, как её освистали норвежские болельщики
Фрида Карлссон
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Победительница марафона на 50 км классическим стилем в рамках этапа КМ в Осло шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что её освистали норвежские болельщики. Отметив это, она сравнила фанатов лыжных гонок с представителями королевской семьи. По словам спортсменки, последние встретили её более радушно.

«Они были очень любезны. Интересовались лыжными гонками. В отличие от других норвежцев на трассе, члены королевской семьи были довольны мной, моей победой. Они (болельщики. — Прим. «Чемпионата») могли бы немного пожалеть меня, потому что я так много боролась», — приводит слова спортсменки VG.

Ранее, Фрида Карлссон раскрыла секрет своей победы в марафоне на Кубке мира. По словам шведской лыжницы, всё дело в тренировках с тремя интервалами на 16 км.

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