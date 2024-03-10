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Йоханнес Клебо стал победителем королевского марафона на этапе КМ в Осло

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл королевский масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).

Время победителя составило 2:06.50,4 секунды. Второе место занял другой норвежский спортсмен — Мартин Лёвстрём Нюэнгет, он отстал от лидера на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец — Пол Голберг, который проиграл лидеру 1,1 секунды.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1.

4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5.

6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.