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КМ по лыжным гонкам в Осло: Клебо выиграл марафон на 50 км, Нюэнгет — второй, а Голберг — третий

Йоханнес Клебо стал победителем королевского марафона на этапе КМ в Осло
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл королевский масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).

Время победителя составило 2:06.50,4 секунды. Второе место занял другой норвежский спортсмен — Мартин Лёвстрём Нюэнгет, он отстал от лидера на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец — Пол Голберг, который проиграл лидеру 1,1 секунды.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1.
4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5.
6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 13, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
10 марта 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:50.4
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.4
3
Пол Голберг
Норвегия
+1.1
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