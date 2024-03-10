Клебо — о победе в марафоне: наконец-то можно поставить галочку

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал первую в карьере победу на марафоне длиной 50 км. Он отметил, что важный успех позволит считать его полноценным лыжником.

«Чувствую себя хорошо. Наконец-то мы можем поставить галочку. Давно было пора. Мне кажется, что я уже был к этому близок. Ходят разговоры, что ты не являешься полноценным лыжником, пока не выиграешь гонку на 50 километров. По крайней мере, сейчас я это сделал. Это было прекрасно. Я так нуждался в этом», — приводит слова триумфатора марафона NRK.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1.

4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5.

6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.