Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видео первой в карьере победы Йоханнеса Клебо в марафоне

Видео первой в карьере победы Йоханнеса Клебо в марафоне
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошёл королевский марафон на 50 км у мужчин. Победу в нём одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, для которого это первое в карьере золото на данной дистанции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором первой победы Йоханнеса Клебо на марафонской дистанции.

Данное видео доступно на Youtube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS.

Отметим, что борьба за победу в марафоне шла до последних метров дистанции: ставший вторым Мартин Лёвстрём Нюэнгет проиграл Клебо 0,4 секунды, занявший третье место Пол Голберг уступил 1,1 секунды. Оба спортсмена также представляют Норвегию.

Материалы по теме
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android