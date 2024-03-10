Видео первой в карьере победы Йоханнеса Клебо в марафоне

Сегодня, 10 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошёл королевский марафон на 50 км у мужчин. Победу в нём одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, для которого это первое в карьере золото на данной дистанции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором первой победы Йоханнеса Клебо на марафонской дистанции.

Данное видео доступно на Youtube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS.

Отметим, что борьба за победу в марафоне шла до последних метров дистанции: ставший вторым Мартин Лёвстрём Нюэнгет проиграл Клебо 0,4 секунды, занявший третье место Пол Голберг уступил 1,1 секунды. Оба спортсмена также представляют Норвегию.