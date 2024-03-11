«Тебе не стыдно защищать мерзавцев?» Губерниев обратился к Сорину после завала лыжниц

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев обратился к старшему тренеру российской сборной по лыжным гонкам Егору Сорину после инцидента с завалом лыжниц.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать?? Так, чисто по человечески???», — написал Дмитрий Губерниев в чате телеграм-канала группы Егора Сорина

Фото: чат телеграм-канала группы Егора Сорина

Ранее стало известно, что прокуратура Адлерского района города Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц на Спартакиаде учащихся. Сорин, комментируя данное событие, попросил не искать виноватых и с пониманием отнестись к ситуации, считая, что лыжные гонки — суровый вид спорта, который несёт в себе определённые риски получения травм.

Напомним, 8 марта проходил классический масс-старт на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи. В условиях сильно ухудшившейся видимости жюри и судьи всё-таки приняли решение выпустить спортсменок на мягкую и скользкую трассу. На первом спуске, где скорость превышает 50 км/ч, случился массовый завал. Кто-то из спортсменок упал первым, а далее начались массовые столкновения. 14 спортсменок не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы.