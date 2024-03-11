Шведский лыжник Порома рассказал о получении штрафа за превышение скорости в Норвегии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2023, шведский лыжник Вильям Порома получил штраф за превышение скорости на норвежских дорогах во время прошлогоднего турнира Toppidrettsveka, сообщает Expressen.

«Это было очень глупо с моей стороны. У меня были проблемы с машиной, я был немного напряжён и просто хотел быстрее добраться до дома.

Видимо, я поехал слишком быстро, а они строго следят за такими вещами. Папа просто сказал, что я либо плачу штраф, либо попадаю в тюрьму», — рассказал лыжник.

Отмечается, что штраф составил 12 000 норвежских крон ($ 1156).

Ранее Порома получил вывих пальца во время масс-старта на 50 км классическим стилем в Осло. Незадолго до финиша 23-летний спортсмен упал на повороте и занял 10-е место, проиграв победителю гонки 28,3 секунды.