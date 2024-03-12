Йонна Сундлинг: никто не задавал такого темпа на старте, как у Терезе Йохауг

Олимпийская чемпионка 2022 года в спринте, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг осторожно высказалась о возможном возвращении на Кубок мира четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг.

Ранее в СМИ начало распространяться интервью Йохауг после победы в марафоне в Энгадине, где она заявляет о желании пробежать марафон на домашнем чемпионате мира – 2025. Позднее Терезе уточнила, что журналисты поняли её буквально, пока она якобы никаких решений не принимала.

«В пелотоне сейчас всё по-другому, я чувствую, что массовые старты стали немного поспокойнее. Никто не задавал такого темпа на старте, как это делала Терезе. Я не знаю, на каком мы сейчас находимся уровне по отношению к ней, и вы тоже не знаете, в какой форме находится она, так что это будет интересно», — приводит слова Сундлинг VG.