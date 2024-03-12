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FIS решила приостановить проведение королевского марафона в Осло после 2025 года

FIS решила приостановить проведение королевского марафона в Осло после 2025 года
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Международная федерация по беговым лыжам приняла решение приостановить королевский марафон на 50 км в Осло-Холменколлене (Норвегия), который ежегодно проходил с 1902 года. Об этом сообщает VG.

Такое решение связано с тем, что в 2025 году даты марафона выпадают на чемпионат мира в Тронхейме (Норвегия), где будут задействованы все лучшие спортсмены. Марафон должен проходить в следующие выходные после него и может получиться неудачным.

Известно, что ранее гонку не проводили только в связи с отсутствием снега или масштабными событиями, такими как Вторая мировая война, пандемия, Олимпийские игры.

По словам директора лыжных гонок Мишеля Ламплота, он не знает, возможно ли будет вернуть гонку, но очень на это надеется.

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