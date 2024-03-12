Юлия Ступак пропустит чемпионат России из-за болезни

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) сообщила, что не примет участия в гонках на чемпионате России — 2024, который пройдёт с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).

«Мои дорогие друзья. Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из Малиновки. Таким образом, я пропускаю чемпионат России. Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться. Всех люблю», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Ступак редко выступала на официальных соревнованиях. Спортсменка выступила на Спартакиаде сильнейших в феврале, где заняла 29-е место в гонке с раздельным стартом, стала 10-й в командном спринте и дошла до полуфинальной стадии в спринте.