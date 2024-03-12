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«Я объявлю голодовку». Олссон шуткой отреагировал на приостановку марафона в Осло

«Я объявлю голодовку». Олссон шуткой отреагировал на приостановку марафона в Осло
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Лыжник Йохан Олссон шутя пообещал, что в случае приостановки проведения лыжного марафона в Осло-Холменколлене объявит голодовку.

«Я думаю, что в некоторых соревнованиях должно начисляться больше очков, что они должны значить больше. Гонки в Давосе и в Холменколлене обе важны. Если приостановка произойдёт, тогда я стану пятимильной активисткой и объявлю голодовку (смеётся)», — приводит слова Олссона Expressen.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта заявила, что после 2025 года хочет приостановить королевский лыжный марафон, традиция прохождения которого сохраняется с 1902 года. Причиной такого решения стал чемпионат мира в Тронхейме (Норвегия), который будет проводиться рядом с датами марафонского забега.

В этом году победителем марафона на 50 км стал Йоханнес Клебо

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