«Это просто безумие». Спортсмены рассказали, что думают о приостановке марафона в Осло

Лыжники Эндрю Масгрэйв и Федерико Пеллегрино отреагировали на заявление FIS — о приостановке королевского марафона в Осло-Холменколлене (Норвегия). Масгрэйв назвал безумием такое решение FIS.

«Меня так провоцируют! Остановить пять миль — это просто безумие», — приводит слова Масгрэйва Expressen.

Пеллегрино посоветовал организаторам думать о спорте больше.

«Им следует больше думать о спорте, а не только о бизнесе. Я считаю, что Холменколлен – фантастическая арена. Мы можем многого добиться и с помощью более «обычных» гонок, но настоящая гонка здесь и длится пять миль», — приводит слова Пеллегрино Expressen.

Напомним, ранее лыжник Йохан Олссон также поделился мнением о приостановке гонки на 50 км, пошутив, что готов стать активисткой и объявить голодовку.

Причиной такого решения FIS является предстоящий чемпионат мира в Тронхейме в 2025 году, который по датам стоит близко к проведению марафона.