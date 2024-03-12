«Мне стало нехорошо внутри». Нортуг — о том, что увидел на марафоне в Холменколлене

Норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что расстроен увиденным в Осло-Холменколлене, потому что на трибунах было мало болельщиков, хотя в Норвегии есть достойные победы спортсмены.

«Это было особое чувство. Мне стало немного нехорошо внутри. Что произошло? Немного пугает, когда думаешь об интересе к беговым лыжам. На стадионе мало людей, хотя у нас есть норвежские кандидаты в победители. Это грустно и скучно», — приводит слова Нортуга TV2.

Спортсмен также предположил, что отсутствие людей связано с тем, что они испугались драк болельщиков, в результате которых многие были задержаны, а затем высланы из Холменколлена. В основном подросткам, принимавшим участие в драках, было 16–18 лет.

Напомним, на выходных 9 и 10 марта в норвежском Осло-Холменколлене прошёл королевский марафон на 50 км. Его победителями стали Йоханнес Клебо среди мужчин и Фрида Карлссон у женщин.