Норвежка Шистад выиграла спринт классическим стилем на этапе КМ в Драммене

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия).
Она финишировала с отрывом в 0,6 секунды. Серебряную награду завоевала шведская лыжница Линн Сван. Бронзовая медаль спринта досталась американской спортсменке Рози Бреннан. Её проигрыш победителю — 1,8 секунды.
Йоханна Хагстрём из Швеции осталась за пределами пьедестала почёта, заняв четвёртое место. На пятой позиции расположилась другая лыжница из Швейцарии Надине Фендрих. А последней пришла к финишу шведская спортсменка Фрида Карлссон.
Кубок мира по лыжным гонкам. 14-й этап. Драммен (Норвегия). Спринт классическим стилем. Женщины
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.01,2 секунды.
2. Линн Сван (Швеция) — отставание 0,6 секунды.
3. Рози Бреннан (США) +1,8.
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