Кубок мира, общий зачёт: борьба между Диггинс и Сван обострилась после спринта в Драммене

Кубок мира – 2023/2024 по лыжным гонкам подходит к своему завершению, в календаре осталось лишь три личные гонки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с текущим положением дел в борьбе за главный трофей сезона у женщин.

После городского спринта в Драммене (Норвегия) общий зачёт по-прежнему возглавляет американка Джессика Диггинс. Её ближайшая преследовательница шведка Линн Сван отстаёт от неё на 102 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, общий зачёт. Женщины. Положение за 3 гонки до завершения сезона:

1. Джессика Диггинс (США) – 2490 баллов.

2. Линн Сван (Швеция) – 2388 (приблизилась на 50 очков).

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 2155.

4. Виктория Карль (Германия) – 1923.

5. Рози Бреннан (США) – 1856.

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1846.

7. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1781.

8. (9) Эмма Рибом (Швеция) – 1495.

9. (8) Хейди Венг (Норвегия) – 1484

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 1290.