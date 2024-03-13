Вяльбе рассказала, реально ли организовать встречу российских и норвежских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никто из норвежских лыжников просто так не поедет в Россию.

«Предложение организовать в России встречу с норвежскими лыжниками от министра спорта было, но это всё на уровне идеи, неофициально. Все понимают текущую ситуацию. Ко всему прочему тут ещё и финансовый вопрос. Где взять деньги, чтобы пригласить норвежцев в Россию? Просто так никто не поедет», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас российские лыжники не могут принимать участие в международных соревнованиях. Запрет связан с тем, что так FIS отреагировала на ситуацию в Украине. Именно поэтому спортсмены соревнуются на внутренних соревнованиях — чемпионате России, Кубке России, Спартакиаде сильнейших и т.д.

Ранее произошёл инцидент на дистанции в Сочи, после которого Вяльбе заявила, что ничего страшного не произошло.