Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо: это один из моих лучших сезонов в карьере

Йоханнес Клебо: это один из моих лучших сезонов в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о шестой победе в спринтерском зачёте Кубка мира по лыжным гонкам и отметил, что проводит один из лучших сезонов в карьере.

«Здорово выиграть спринтерский зачёт в шестой раз. Я не знал, что это рекорд. Это приятно. Было много разговоров о том, что этот сезон плохо складывается для меня. Но я бы сказал, что это один из моих лучших сезонов в карьере, как ни посмотри», — приводит слова Клебо VG.

Накануне Клебо стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Напомним, Клебо продолжает бороться за очередную победу в общем зачёте Кубка мира, несмотря на пропуск престижной многодневки «Тур де Ски». Всего в активе Клебо шесть «Малых хрустальных глобусов» за спринт и четыре «Больших хрустальных глобуса».

Материалы по теме
Йоханнес Клебо в 6-й раз выиграл спринтерский зачёт Кубка мира. Это абсолютный рекорд
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android