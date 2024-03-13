Йоханнес Клебо: это один из моих лучших сезонов в карьере

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о шестой победе в спринтерском зачёте Кубка мира по лыжным гонкам и отметил, что проводит один из лучших сезонов в карьере.

«Здорово выиграть спринтерский зачёт в шестой раз. Я не знал, что это рекорд. Это приятно. Было много разговоров о том, что этот сезон плохо складывается для меня. Но я бы сказал, что это один из моих лучших сезонов в карьере, как ни посмотри», — приводит слова Клебо VG.

Накануне Клебо стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Напомним, Клебо продолжает бороться за очередную победу в общем зачёте Кубка мира, несмотря на пропуск престижной многодневки «Тур де Ски». Всего в активе Клебо шесть «Малых хрустальных глобусов» за спринт и четыре «Больших хрустальных глобуса».