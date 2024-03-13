Генсек норвежской ассоциации лыж высказался об идее гонки российских и норвежских лыжников

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Арне Бауманн заявил, что норвежские лыжники не хотят сейчас соревноваться с русскими спортсменами.

«В нынешней ситуации Норвежская федерация лыжного спорта занимает ту же позицию, что и весь остальной спортивный мир, когда дело доходит до соревнований с российскими спортсменами. Наши лыжники разделяют это мнение и не хотят сейчас выступать на соревнованиях (вместе с российскими спортсменами)», — приводит слова Бауманна «РИА Новости Спорт».

Напомним, FIS из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований в конце 2022 года. Перед сезоном-2023/2024 организация продлила отстранение.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказались о возможности такой встречи.