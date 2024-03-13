«Это, конечно, риск». Тренер Шистад — о её кандидатуре на ЧМ в Тронхейме

Тренер норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад Лаге Софиенлунд ответил на вопрос, рассматривают ли они её кандидатуру в качестве одной из участниц чемпионата мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году. Софиенлунд заявил, что это риск для спортсменки.

«Это, конечно, риск. Мы нашли тот способ подготовки, который работает, поэтому возникает соблазн придерживаться его. В то же время в высшем спорте необходимо искать нечто большее. Возможно, это именно то, что нам нужно искать, чтобы занять следующее место. Мы должны оценить ситуацию», — приводит слова Софиенлунда VG.

По словам тренера, принимать решение о подготовке к чемпионату мира будет сама Шистад, которой прежде всего стоит ответить на вопрос, что она может сделать, чтобы проехать в Тронхейме ещё лучше, чем на этапах Кубка мира.

Напомним, недавно Шистад выиграла спринт классическим стилем в Драммене (Норвегия).