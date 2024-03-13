Стал известен состав сборной Норвегии на последний этап КМ по лыжным гонкам в Швеции

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на 15-й, заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт в Фалуне (Швециия) с 15 по 17 марта.

Женщины: Маргрете Бергане, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Кристине Ставос Шистад, Кристин Эустгулен Фоснес, Анне Кьерсти Кальво, Астрид Эйре Слинн, Хейди Венг, Матильда Мюрвольд, Юлье Мюре, Ане Аппельквист Стенсет, Силье Теодорсен, Анна Свендсен.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Ансгар Эвенсен, Пол Голберг, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Клебо, Маттис Стенсхаген, Ян Томас Йенссен, Дидрик Тёнсет, Эвен Нортуг, Хенрик Дённестад, Эрик Вальнес, Сиверт Вийг, Йёран Тефре, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль.

В рамках Кубка мира пройдут мужские и женские спринтерские гонки классическим стилем (15 марта), гонки с раздельным стартом у мужчин и женщин на 10 км классикой (16 марта) и масс-старты свободным стилем на 20 км (17 марта).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо примет участие во всех мужских стартах.