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Благотворительная лыжня «Самое время жить» объединила 800 человек из разных городов России

Благотворительная лыжня «Самое время жить» объединила 800 человек из разных городов России
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10 марта в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово состоялась третья благотворительная лыжня Фонда борьбы с лейкемией.

В мероприятии приняли участие 800 лыжников из 72 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Новосибирск, Пенза, Томск, Ханты-Мансийск. Спортсмены и любители приехали, чтобы оказать поддержку подопечным фонда — взрослым с заболеваниями системы крови. Каждому из участников вручили памятные медали, а некоторые смогли выиграть денежные призы. По итогам лыжни было собрано более 9 млн рублей, которые будут направлены на помощь тем, кто нуждается в срочном лечении.

Фото: Фонд борьбы с лейкемией

В церемонии награждения победителей участвовали титулованные спортсмены, а также приглашённые гости — капитан команды КВН «Союз», актёр и автор шоу «Студия Союз» Айдар Гараев и актёр театра и кино Альберт Ибрагимов.

Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Поддержать лыжников также приехали призёры, участники международных соревнований и Олимпийских игр: Александр Панжинский, Михаил Девятьяров ст. и мл., Сергей Чепиков, Владимир Драчёв, Наталья Матвеева, Владимир Вилисов, Виктория Шубина и лыжная команда «Русская зима».

Фонд борьбы с лейкемией с 2014 года помогает пациентам с заболеваниями системы крови по всей России.

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